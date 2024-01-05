تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.. وقصف مدفعى على منازل المواطنين

قال مراسل فضائية "الغد"، من دير البلح، إن رصاصة لقناصة الاحتلال، اخترقت نافذة قسم العناية بمستشفى شهداء الأقصى، إلا أن الاستهداف لم ينجم عنه وقوع إصابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، أن عناصر من القناصة الإسرائيلية، اعتلوا أسطح المنازل، وعملوا على استهداف المواطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يستمر في توغله عبر محورين رئيسيين: الأول يأتي من الجهة الشمالية الشرقية لوسط القطاع، والآخر عبر الجانب الجنوبي الشرقي.

وأوضح أن ذلك بالتزامن مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاحتلال، وتواصل القصف المدفعي على منازل المواطنين بمخيمات البريج والمغازي والنصيرات.