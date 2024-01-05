الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باعترافهم.. إسرائيل تنهار أمام رعب أنفاق غزة

انفاق غزة
انفاق غزة

عرضت فضائية "الغد" تقريرًا بعنوان "باعترافهم.. إسرائيل تنهار أمام رعب أنفاق غزة".

وقالت مقدمة التقرير، كاثرين دياب، إن إسرائيل ذكرت أنها دمرت منزل السنوار وشبكة أنفاق حماس، بل كشفنا النفق الأقرب على الإطلاق وهو أسفل هذا المستشفى أو ذلك. 

وأضافت: "أخبار تتناقلها يوميًا دولة الاحتلال تابعة للرأي العام الداخلي ولكن الوضع الآن على الأرض يختلف تاريخيًا، وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عنونت لا تدع الجيش يخدعك أنفاق غزة، لا حل لها، وكما يبدو من العنوان، أن الكاتب اتصل بجنود وضباط من أرض المعركة، وكلهم نسفوا تمامًا هذا الأخبار، وما يروج له متحدث جيش الاحتلال من قتل الآلاف من مقاتلي حماس".

أنفاق غزة فضائية الغد غزة حماس إسرائيل

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