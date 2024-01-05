الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زوبعة بين قادة الحرب الإسرائيليين بسبب الحرب على غزة.. ما القصة؟

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي

وقعت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي.

وحدث توتر شديد في اجتماع بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) احتجاجًا على ضم لجنة التحقيق الإسرائيلية شاؤول موفاز، الذي كان من داعمي خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005.

ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسئولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بمن في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.

7 أكتوبر أركان الجيش الإسرائيلي الكابينت قطاع غزة

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