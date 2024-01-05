الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرغوثى: إسرائيل ترتكب جرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية لسكان غزة

الدكتور مصطفي البرغوثي
الدكتور مصطفي البرغوثي

علق الدكتور مصطفي البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل ترتكب جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.

وأضاف أن المذيعة البريطانية قالت كلاما عنصريًا ضد الفلسطينيين وكل من هو ليس أبيض اللون، موضحًا: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد المذيعة البريطانية لما ارتكبته من إهانات ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن المذيعة البريطانية قصدت إهانة العرب والمسلمين والمرأة العربية، متابعًا: "أدافع عن قضية وسمعة شعب باسم كل فلسطيني وكل مواطن حر في العالم".

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