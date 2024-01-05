الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة شاب من صوريف شمال الخليل برصاص حى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تمت إصابة شاب من صوريف شمال الخليل برصاص حي في القدم أطلقه مستوطنون، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "الغد".

من جانبه قال أمين حطيط، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن منطقة باب المندب في بحر العرب، هي ممر استراتيجي حيوي لكل العالم، فهو الشريان الذي يربط الشرق والغرب.

وأشار "حطيط" إلى أن قرار الحوثيين محاصرة إسرائيل اقتصاديًا من خلال باب المندب، يعرض الكيان المحتل لمخاطر كبيرة، حيث تسببت في تقلص دور ميناء إيلات بشكل كبير.

الهلال الأحمر الفلسطيني الغد عاجل رصاص حي

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