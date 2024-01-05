الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة شاب من صوريف شمال الخليل برصاص حى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تمت إصابة شاب من صوريف شمال الخليل برصاص حي في القدم أطلقه مستوطنون، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "الغد".

من جانبه قال أمين حطيط، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن منطقة باب المندب في بحر العرب، هي ممر استراتيجي حيوي لكل العالم، فهو الشريان الذي يربط الشرق والغرب.

وأشار "حطيط" إلى أن قرار الحوثيين محاصرة إسرائيل اقتصاديًا من خلال باب المندب، يعرض الكيان المحتل لمخاطر كبيرة، حيث تسببت في تقلص دور ميناء إيلات بشكل كبير.