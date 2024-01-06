السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: "لنبدأ سنة سعيدة مباركة.. لا تنسوا حق الله علينا"

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعي الإسلامي، دعاء يشفي القلوب ويجلي النفوس.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نفتتح السنة الجديدة وأنا أذكر نفسي وحضراتكم بأهم الوصايا، لا تنسوا حق الله يا حضرات وحق ربنا علينا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولا نعبد سواه، نخصك بالعبادة يارب، لا نعبد غيرك".

وأضاف: "لنبدأ سنة سعيدة مباركة وأكرر لا تنسوا حق الله علينا، وفي ذات مرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ ابن جبل، وقال له النبي إني أحبك يا معاذ، وأنا لو مكان معاذ والله ليغمى عليا".

وتابع: "إحنا بنحب النبي أه، بس النبي يقول لحد أنا بحبك، دي حاجة وشرف كبير خالص، وكده جبرت خالص، ويا ترى إيه إحساس سيدنا معاذ في هذا الوقت، وقال له النبي عشان بحبك هنصحك، أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون دي ام سي

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