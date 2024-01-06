رمضان عبدالمعز: "لنبدأ سنة سعيدة مباركة.. لا تنسوا حق الله علينا"

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعي الإسلامي، دعاء يشفي القلوب ويجلي النفوس.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نفتتح السنة الجديدة وأنا أذكر نفسي وحضراتكم بأهم الوصايا، لا تنسوا حق الله يا حضرات وحق ربنا علينا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولا نعبد سواه، نخصك بالعبادة يارب، لا نعبد غيرك".

وأضاف: "لنبدأ سنة سعيدة مباركة وأكرر لا تنسوا حق الله علينا، وفي ذات مرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ ابن جبل، وقال له النبي إني أحبك يا معاذ، وأنا لو مكان معاذ والله ليغمى عليا".

وتابع: "إحنا بنحب النبي أه، بس النبي يقول لحد أنا بحبك، دي حاجة وشرف كبير خالص، وكده جبرت خالص، ويا ترى إيه إحساس سيدنا معاذ في هذا الوقت، وقال له النبي عشان بحبك هنصحك، أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".