الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا لـ"الشاهد": المصرى القديم أقسم قبل التاريخ أنه لن يعيش الفوضى

هدى زكريا
هدى زكريا

كشفت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، عن شهادتها وتحليل الفترة الحالية، لتوثق شهادات المفكرين والمثقفين حول الهوية المصرية.

وقالت خلال لقائه لبرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المصري القديم أقسم قبل التاريخ أنه لن يعيش الفوضي ولن يقبل بها.

وأضافت: "كنت منهارة من البكاء من السعادة أثناء تكريمي من الفريق صدقي صبحي، وأخذ المحاضرة ونقلها للمشير السيسي، فقال له أن سيتم تغيير القانون، وقال اللواء عصمت مراد عميد الكلية الحربية، وطلب مني التدريس في الكلية الحربية ليستفيد طلاب الكلية الحربية من كلامي، وبعد أسبوع اتخذ المشير السيسي قرارًا بأن أذهب للتدريس في الكلية الحربية، وقاموا بتسجيل ذلك في فيلم تسجيلي ليكون تاريخ للكلية الحربية، والناحية التوثيقية يهتم بها الجيش للغاية، ومن أكثر الجهات حرصًا على التوثيق في مصر".

وتابعت: "وذهبت لكل معسكرات الجنود في كل الأسلحة في المدفعية والدفاع الجوي، والطيران والجيش الثاني والثالث، وكل أسبوع كنت في كل مكان، من كينج ماريوت لكل المعسكرات؛ لأن قمة الصراع في الشوراع المصرية كان يسيطر عليها أعدائنا من يسمونا أنفسهم بالإخوان، وكانوا يحاولون إيذاء الجندي الذي يرتدي الكاكي، دون مطاردة الجيش الذي أخذ منهم الحكم والدولة، وأنقذ المصريين منهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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