الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا لـ"الشاهد": الجيش المصرى لا يتحرك إلا لنصرة الشعب عكس كل جيوش العالم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وهدى زكريا

أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن المصري القديم أقسم قبل التاريخ انه لن يعيش الفوضي ولن يقبل بها.

وقالت “زكريا”، خلال لقائها لبرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن القوات المسلحة تتواجد في الحياة السياسية إذا سادت الفوضي أو سقط الرداء الشعبي عن الحاكم.

 وأضافت أن أفريقيا أغني قارة وأفقر بشر، موضحة أن الجيش المصري لا يتحرك إلا لنصرة الشعب عكس كل جيوش العالم.

وتابعت: "4 حالات قال عليها علم الاجتماع العسكري الأمريكي، إذا سادت الفوضي وإذا سقط الرداء الشعبي عن الحاكم، وإذا سقط الدستور، وإذا سادت النخبة السياسية أمراض المراهقة السياسية، ولم يكن لدينا نخبة سياسية من النضج رغم أن هناك أشخاص كثيرين يتحدثون في السياسية ولكن لا يتمتعون بالنضح السياسي، وكان هناك مراهقة سياسية ولذلك بظهور البدلة العسكرية في الشارع المصري استتب الأمر لأول مرة وبدأت النخبة الفرنسية في الإدارة والتي ساعدت فرنسا بعد ذلك علي غزو العالم حتي دخول روسيا، وهنا لابد أن نقول ميزات في علم الاجتماع العسكري الذي كشف أن الجيش المصري الوحيد المنيع ضد الإرتزاق".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

 

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