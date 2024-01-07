الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد فلسطيني وطفلة برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس في القدس

استشهاد فلسطينى
استشهاد فلسطينى

استشهد فلسطيني وطفلة برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في حاجز بيت اكسا، شمالي القدس المحتلة، حسبما أفادت فضائية “الغد” في نباء عاجل منذ قليل.

استشهاد طفلة نبلغ 3 سنوات ثناء تواجدها بالقرب من مكان الواقعة

وقال شهود عيان إن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 3 سنوات، استشهدت برصاص قوات الاحتلال في أثناء تواجدها بالقرب من مكان الواقعة.

وأشار شهود العيان إلى إصابة شرطيين إسرائيليين عند حاجز الجيب العسكري شمال غربي القدس المحتلة.

 

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