الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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35 شهيدًا بينهم 14 طفلًا.. انفجارات تهز وسط خان يونس

انفجارات
انفجارات

كشف مراسل فضائية "الغد" عن تفاصيل القصف المتواصل لمنطقة خان يونس، وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الأحد، إن عددًا كبيرًا من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا اليوم هم من الأطفال.

وأضاف أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة بريص في الغرب من مخيم خان يونس، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية عليه ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 65 آخرين.

14 طفلًا من بين الشهداء

وأكد أن من بين الشهداء نحو 14 طفلًا، كما أشار إلى شهيدتين ارتقتا وهما في الشهر التاسع من حملهما.

وفي غارة أخرى، قصف الإسرائيليون منزلًا آخر في غرب خان يونس، وتحديدًا في الحي الياباني، حيث أسفرت الغارة عن ارتقاء 6 شهداء، جلهم من الأطفال والنساء، بينما أُصيب نحو 20 آخرين، ومن بين الإصابات هناك حالات حرجة.

وأوضح أن ذلك أعقبه استهداف بالقذائف المدفعية لمنازل سكنية في منطقة العرايشية، التي تقع في الشمال الغربي من خان يونس، حيث استُشهد جراء ذلك 3 مواطنين، كما أُصيب 10 آخرون.

الغد خان يونس استشهاد الشهداء الفلسطينيين

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