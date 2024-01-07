الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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55 شهيدًا منذ الصباح.. 3 انفجارات تهز وسط مدينة خان يونس (فيديو)

انفجارات هزت وسط
انفجارات هزت وسط مدينة خان يونس

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن هناك 3 انفجارات هزت وسط مدينة خان يونس، وأنباء عن وجود عشرات الشهداء، فضلًا عن الكثير من الضحايا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي والمدفعية، شنا غارة قوية على منطقة غرب خان يونس وبالتحديد على الحي الياباني، حتى الآن 6 شهداء معظمهم أطفال ونساء.

ونوه إلى أن الطواقم الطبية تحاول إسعاف المصابين ونقل الشهداء لمستشفى ناصر الطبي، فضلًا عن استشهاد 3 من الفلسطينيين بمنطقة "العرايشية"، فضلًا عن الغارات التي استهدافت منازل المواطنين غرب خان يونس بمنطقة حي "الأمل".

وأضاف مراسل "الغد الإخبارية"، أن المستشفيات في خان يونس مكتظة بالمصابين والمرضى، بالإضافة إلى النازحين الذين لم يجدوا مأوى سوى المستشفيات للحماية من القصف الإسرائيلي.

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