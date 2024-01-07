أستاذ قانون دولى: محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها وقصفها على عدة مناطق في غزة، وهذا جريمة تعاقب عليها الحكومة الإسرائيلية.

طلب جنوب إفريقيا يساهم في إظهار الصورة الحقيقية لإسرائيل

وأشار "بودن"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن طلب جنوب إفريقيا خطوة جيدة ضد الكيان المحتل، والذي يساهم في إظهار الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام الجنائية الدولية.

أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل دول العالم

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل دول العالم.

ونوه "بودن" إلى أنه على إسرائيل الانصياع وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وإذا لم تنفذ إسرائيل ستجعل الأمم المتحدة تتخذ العديد من القرارات، وليس لدول "الفيتو" الحق في الاعتراض.