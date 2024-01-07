الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"dmc": ما يحدث بغزة خطط إسرائيلية موجودة منذ أول يوم فى الحرب

dmc
dmc

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث هو عبارة عن خطط إسرائيلية موجودة منذ أول يوم في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن هدف الخطط الإسرائيلية هو فرض الأمر الواقع، والذي يتمثل في التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ونوه "فوزي"، بأن فكرة التهجير الطوعي للشعب الفلسطيني، محل نقاش كبير بين قادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، وهذا بدوره سيقضي على القضية الفلسطينية.

وأشار "فوزي"، إلى أن إسرائيل مع القصف العشوائي والعنيف، تسعى لحماية مستوطنات غلاف غزة، الأمر الذي يجعلها تستهدف المدنيين بهذا الشكل الجنوني.

باحث DMC خطط إسرائيلية الحرب محمد فوزي غزة قطاع غزة

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