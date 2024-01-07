متحدثة الصليب والهلال الأحمر: طواقمنا تعيش الرعب والكلاب تنهش الجثث بالشوارع (فيديو)

قالت مي الصائغ، المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن المياه الصالحة للشرب لم تكن متوفرة في قطاع غزة، فضلًا عن اختلاطها بمياه الأمطار والمصارف الصحية.

وأضافت متحدثة الصليب والهلال الأحمر، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن هناك تحديات تواجه الطواقم الطبية في قطاع غزة بسبب القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: “أن طواقمنا تعيش الرعب في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن المساعدات الطبية تساهم في تفاقم الوضع الطبي في غزة، وتجعل الأطباء غير قادرين على إسعاف الجرحى.

كما نوهت "الصائغ"، أن بموجب القناون الدولي، أن الطواقم الطبية والمدنين والأسعاف لابد من حمايتهم، ولكن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، حيث استهدفت العشرات من المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأكدت "الصائغ"، أن أخر رسالة من أحد أفراد الطواقم الطبية للهلال الأحمر الفلسطيني قبل انقطاع الاتصال بهم تضمنت: "الموت يقترب منا كل يوم.. والكلاب تنهش في الجثث بالشوارع".