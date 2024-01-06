السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير عسكرى: الاحتلال محرج فى عمليته البرية الأولى والثانية بقطاع غزة (فيديو)

الجنوب اللبناني
الجنوب اللبناني

قال ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إسرائيل تحاول أن تستدرج حزب الله للرد الكبير لتقوم بتوسيع المعارك وتوريط الولايات المتحدة بالحرب في المنطقة.

 

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن الولايات المتحدة قدمت الأقمار الصناعية التي تزود المسيرات الإسرائيلية فوق الجنوب اللبناني، ضمن الدفعة الحديثة التي استخدمت مع الدعم الجوي الذي حضر من الولايات المتحدة بعد عملية "طوفان الأقصى".

 

ونوه بأن عملية اغتيال صالح العاروري، عمل استخباري كبير، وهذا يزيد من التفكير في وجود عملاء تعمل لصالح الكيان المحتل، مضيفًا أن التحقيقات ستوضح كل شيء.

 

وأكد "ملاعب" أن الاحتلال الإسرائيلي محرج في عمليته البرية الأولى والثانية في قطاع غزة، الأمر الذي يجعل حكومة إسرائيل تحاول إيجاد أي نصر على أرض الواقع.

خبير عسكري إسرائيل اميركا حزب الله ناجي ملاعب المسيرات الإسرائيلية الغد الأخبارية

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