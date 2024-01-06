السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياضة الروح والجسد.. كيف تساعد "اليوجا" على الاسترخاء والراحة؟ (فيديو)

إيمان مدحت
إيمان مدحت

أوضحت إيمان مدحت، مدربة يوجا، أهمية ممارسة رياضة التأمل في الحصول على الاسترخاء والراحة، في ظل الضغوط والتوترات التي نعيشها في الآونة الأخيرة.

 

وقالت مدربة اليوجا، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، إن اليوجا في الأطفال تختلف بشكل كبير عن الكبار، مشيرة إلى أن الأطفال لا يمكن تقييدهم.

 

وأضافت، أن رياضة اليوجا تساهم بشكل كبير في الحصول على الاسترخاء والراحة بشكل كبير، فضلًا عن الحصول على القسط الكافي من النوم.

 

ونوهت بأن التفكير الكثير هو السبب الرئيسي لشعورنا بالضغط والتوتر، مؤكدة أنه يجب الابتعاد عن الهواتف المحمولة قبل النوم بساعة ونصف الساعة على الأقل، بالإضافة إلى تدوين الأفكار المسببة في شعورك بالتوتر في أجندة صغيرة.

رياضة الروح والجسد اليوجا الاسترخاء والراحة إيمان مدحت مدربة يوجا السفيرة عزيزة فضائية DMC

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