الفائز بلقب المعلم المثقف: "معدل القراءة العالمي 30 كتابا في العام" (فيديو)

أوضح هاشم بكري، الفائز بلقب المعلم المثقف بالمشروع الوطني للقراءة، أهمية قراءة كتاب أو اثنين على الأقل يوميًا، مؤكدًا أنها وسيلة لزيادة المعرفة والثقافة والحفاظ على اللغة.

وأضاف "بكري"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن معدل القراءة العالمي 30 كتابا في السنة، أو كتاب متوسط الحكم أسبوعيًا، مستشهدًا بحديث "العقاد"، الذي كان يقرأ كتاب 3 مرات أسبوعيًا.

وأشار "بكري"، إلى أن من لا يقرأ هو بعيدًا عن الحياة والإنسانية، مضيفًا أننا أمة أُمرت بالقراءة، مضيفًا أن أول ما ألقي على النبي محمد، هو كلمة "اقرأ".

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.