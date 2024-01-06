السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفائز بلقب المعلم المثقف: "معدل القراءة العالمي 30 كتابا في العام" (فيديو)

الفائز بلقب المعلم
الفائز بلقب المعلم المثقف

أوضح هاشم بكري، الفائز بلقب المعلم المثقف بالمشروع الوطني للقراءة، أهمية قراءة كتاب أو اثنين على الأقل يوميًا، مؤكدًا أنها وسيلة لزيادة المعرفة والثقافة والحفاظ على اللغة.

وأضاف "بكري"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن معدل القراءة العالمي 30 كتابا في السنة، أو كتاب متوسط الحكم أسبوعيًا، مستشهدًا بحديث "العقاد"، الذي كان يقرأ كتاب 3 مرات أسبوعيًا.

وأشار "بكري"، إلى أن من لا يقرأ هو بعيدًا عن الحياة والإنسانية، مضيفًا أننا أمة أُمرت بالقراءة، مضيفًا أن أول ما ألقي على النبي محمد، هو كلمة "اقرأ".

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.

الستات مايعرفوش يكدبوا معدل القراءة العالمي فضائية CBC المعلم المثقف الثقافة برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

مواد متعلقة

مها الصغير عن زيارة الرئيس مران المنتخب: "السيسى دائمًا يدعم ملف الرياضة" (فيديو)

سناء منصور: إهداء محمد صلاح قميص المنتخب للرئيس السيسى من اللقطات اللطيفة

"القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

جوزيب بوريل: 90% من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تؤيد حل الدولتين

جوزيب بوريل: لا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية

125 شاحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح اليوم

أستاذ اقتصاد لـ"dmc": الدولة تتوسع فى دعم الصناعة الوطنية

الهلال الأحمر الفلسطيني: تدمير 65 ألف وحدة سكنية في غزة بشكل كامل

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

"عكس عيد القيامة".. متخصص: لا تهنئة كنسية بعيد الميلاد

الإتربى: 5 مليارات حصيلة شهادتى 27% و23.5% حتى الآن

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة