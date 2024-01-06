جوزيب بوريل: لا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الدولي، إنه لا أحد ينتصر في الصراع الإقليمي وأبلغت إسرائيل بذلك، وأشدد على ضرورة العمل عبر الدبلوماسية لإنهاء الصراع في المنطقة ووقف نزيف الدماء.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه علينا التحرك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ونوه مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الدولي، أنه وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي فإن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من أزمة في الغذاء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.