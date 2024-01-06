السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استغل ذكرى مرور 3 سنوات على اقتحام الكونجرس لصالحه، وحذّر الأمريكيين من عودة ترامب مجددًا للسلطة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن ما حدث في هذا اليوم هو تمرد، وأن ترامب مشارك فيما حدث، فيما رد الرئيس السابق دونالد ترامب بأن الرئيس بايدن يحاول تشويه صورته أمام الشعب الأمريكي.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استغل واقعة اقتحام الكونجرس من أجل تسويق نفسه كمرشح للولايات المتحدة في الفترة المقبلة، وتذكير الشعب الأمريكي بما فعله الرئيس السابق ترامب.

وأشار "جبر" إلى أن المحكمة العليا هي الفاصلة بين الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب، حول الجدل الدائر بينهما فيما يخص الترشح في عدد من الولايات الأمريكية.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية ترامب الكونجرس رامي جبر

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