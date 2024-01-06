السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"dmc": مصر أدخلت 2300 شاحنة تحمل 40 ألف طن مساعدات لغزة منذ بدء العدوان

مساعدات
مساعدات

أعلنت قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية، عن أن مصر أدخلت أكثر من 2300 شاحنة تحمل أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة.

وأوضحت "DMC" أن جهود مصر مستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث أسهمت مصر في تجهيز المساعدات الإنسانية واستقبال العديد من الطائرات المحملة والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل إمدادهم بالمستلزمات الطبية والإغاثية.

وأشار تقرير القناة إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" أطلقت مبادرة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون في جنوب القطاع.

DMC الدولة المصرية الهلال الأحمر الفلسطيني الحرب الإسرائيلية مصر

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