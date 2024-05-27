فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

أعلنت فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، عن استهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز" بالرصاص، اليوم الإثنين، ردًا على مجزرة رفح الفلسطينية، التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية، وتجمع المزيد من التقارير حول الأمر.