الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف مستجدات الأوضاع فى كابينيت الحرب الإسرائيلى (فيديو)

كابينيت الحرب الإسرائيلي
كابينيت الحرب الإسرائيلي

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن بيني جانتس عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي لوح بأنه سيقدم مقترحًا لتشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي كانت قبل السابع من أكتوبر أو في القرارات السياسية والعسكرية التي اتخذت منذ السابع من أكتوبر وحتى اللحظة.

تحذيرات وجهت لمكتب نتنياهو بعد تردي قوة الردع

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "جانتس" قدم هذا المشروع إلى السكرتير العام للحكومة الإسرائيلية، والذي يطالب فيه بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في الظروف التي آلت إليها الأوضاع حتى هذه اللحظة، خاصة بعد ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تسلم 4 رسائل مفادها التهديد من خطر قد يشابه ما جرى في السابع من أكتوبر.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة بأن نتنياهو نفى تسلمه أي تحذيرات أمنية من الوضع الأمني في غزة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه كانت هناك تحذيرات وجهت إلى مكتب نتنياهو خاصة بعد تردي قوة الردع بسبب التظاهرات التي كانت تنظم لإصلاح النظام القضائي.

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