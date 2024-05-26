بعد انسحابه من شرقى رفح.. أبرز المعلومات عن لواء جفعاتى
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن سحب إسرائيل للواء جفعاتي من عملياته العسكرية شرقي رفح الفلسطينية.
لواء جفعاتي
- لواء مشاة في جيش الاحتلال أنشئ أواخر 1947.
- يترأس اللواء قائد برتبة مقدم.
- شارك اللواء في قتل وتهجير الفلسطينيين منذ عام 1948.
- قررت قيادة جيش الاحتلال بعد 10 سنوات من تشكيله تغير اسمه للواء 17.
- أصبح جزءًا من القيادة الجنوبية بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.
- ينقسم اللواء إلى عدة كتائب منها تسابار وشاكيد وروتم.
- جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الأشهر تم أسره من هذا اللواء في عملية كرم أبو سالم.
- شارك اللواء في الحرب الأخيرة على غزة وقتل عدد من جنوده.