الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انسحابه من شرقى رفح.. أبرز المعلومات عن لواء جفعاتى

لواء جفعاتي
لواء جفعاتي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن سحب إسرائيل للواء جفعاتي من عملياته العسكرية شرقي رفح الفلسطينية.

لواء جفعاتي

  • لواء مشاة في جيش الاحتلال أنشئ أواخر 1947.
  • يترأس اللواء قائد برتبة مقدم.
  • شارك اللواء في قتل وتهجير الفلسطينيين منذ عام 1948.
  • قررت قيادة جيش الاحتلال بعد 10 سنوات من تشكيله تغير اسمه للواء 17.
  • أصبح جزءًا من القيادة الجنوبية بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.
  • ينقسم اللواء إلى عدة كتائب منها تسابار وشاكيد وروتم.
  • جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الأشهر تم أسره من هذا اللواء في عملية كرم أبو سالم.
  • شارك اللواء في الحرب الأخيرة على غزة وقتل عدد من جنوده.
لواء جفعاتي سحب لواء جفعاتي شرقي رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية رفح القاهرة الإخبارية إسرائيل

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