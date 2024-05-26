إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال قلص قواته شرقي رفح وسحب لواء جفعاتي

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال قلص قواته شرقي رفح وسحب لواء جفعاتي من هناك بعد قرار محكمة العدل الدولية فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال سحب لواء جولاني ويقلص حجم قواته

وكان جيش الاحتلال سحب لواء جولاني ويقلص حجم قواته شرقي رفح الفلسطينية.

كما سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس بعد قتال دام 4 أشهر وذلك في بداية شهر أبريل الماضي.