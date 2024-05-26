الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": إسرائيل تواصل استهداف المدنيين بغزة

غزة
غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن أن إسرائيل تواصل استهداف المدنيين في قطاع غزة والنزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية مستمران، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إيطاليا تستأنف تقديم المساعدات لـ"أونروا"

وصرحت إيطاليا، أمس، بأنها سوف تستأنف تقديم مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، السبت، إن بلاده سوف تقدم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقيمة 35 مليون يورو، وسوف يذهب 30 مليون يورو من هذه الحزمة لمبادرة "غذاء من أجل غزة" بقيادة منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي.

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