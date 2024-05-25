السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا: سكان غزة يعتمدون بشكل كامل على ما تقدمه الوكالة

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا للقاهرة الإخبارية، اليوم، إن سكان غزة يعتمدون بشكل كامل على ما تقدمه الوكالة. 

وأضافت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، خلال مداخلة هاتفية للفضائية، أن استئناف إيطاليا تمويلها للوكالة خطوة إيجابية.

كما أكدت إيناس حمدان أن حوالي نصف مليون طفل فلسطيني مستقبلهم على المحك بسبب إيقاف التعليم، ولذلك الوكالة مستمرة في تقديم الخدمات التعليمية في فلسطين، ولكن الخدمات التعليمية متوقفة بقطاع غزة، بسبب الحرب الشرسة عليها والمعاناة.

مدير مكتب الإعلام الوكالة سكان غزة أونروا نصف مليون طفل فلسطيني

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