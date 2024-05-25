السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: اتصال بايدن بالسيسى يعكس دور مصر فى الوساطة وتوصيل المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي و بايدن
الرئيس السيسي و بايدن

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس الدور المصري في الوساطة بين حماس وإسرائيل وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت سعيد، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مصر رفضت التعامل مع إسرائيل بشأن معبر رفح، وهو تأكيد على رفض سياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها.

وأوضحت أن مصر طالبت بالرجوع إلى اتفاق 2005 الخاص بالمعابر، مؤكدة أن مصر حريصة على الجانب الإنساني وكانت ترى أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيًا، خصوصا وأنه لم تدخل مساعدات منذ 20 يومًا إضافة إلى تكدس شاحنات المساعدات.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر إلى أن الاتفاق المصري الأمريكي يقوم على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم حتى يتم التنسيق مع السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح الفلسطيني.

باحثة ل المساعدات بايدن بالسيسي وإسرائيل حماس المساعدات الإنسانية قطاع غزة معبر كرم أبوسالم

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