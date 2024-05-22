الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشهابى: الاحتلال يستهدف جعل فلسطين أرضًا بلا شعب.. ومصر تقف في وجه هذه المخططات

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مواقف القيادة السياسية المصرية التي اتخذتها من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كلها تجعلنا نشعر بالفخر. 

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر الحاسم منع إسرائيل من تنفيذ مخططها بالتهجير القسري للفسطينيين رغم الضربات الوحشية التي وجهتها تجاه الفلسطينيين الميدانيين في قطاع غزة.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن  مصر أعلنت منذ اليوم الأول للحرب أن هذه المخططات لن تتحقق، وأدركت أن الهدف يكمن في تصفية القضية الفلسطينية، وجعل فلسطين أرض بل شعب، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى أن مصر لن تقبل بهذا المخطط.

 

رئيس حزب الجيل المخططات فلسطين القيادة السياسية ا قطاع غزة

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