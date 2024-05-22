الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شؤون البيئة: لدينا 27 محمية طبيعية وكائنات نادرة لا توجد سوى بمصر

محمية طبيعية في مصر
محمية طبيعية في مصر

قال الدكتور مجدي علام، خبير شؤون البيئة، إن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي له أهمية كبرى فى حياة البشرية حيث أن التنوع البيولوجي يشير إلي قدرة الخالق على خلق كائنات متعددة سواء على ظهر الأرض أو تحتها أو في المياه والجو.

وأضاف خبير شؤون البيئة، خلال مداخلة لفضائية "DMC "، أن التنوع البيئي سواء في الثروات الطبيعية أو البيئية هو من النعم الكبرى، لأن الحكمة في ذلك ألا يكون نمط الخلق نمطًا واحدًا، من أصغر فيروس وبكتريا وحتى أكبر المخلوقات والحيوانات، وجميعها نرى فيها قدرة الله.

وأوضح أن تنوع أنواع الحياة والتي تختلف من كائنات صغيرة وكائنات أكبر منها وجميعها لها دور، تأثر بشكل كبير على مدار الـ 500 عام الأخيرة خاصة مع ظهور الثورة الصناعية وحجم حرق الوقود، فصرنا نواجه ظاهرة انقراض كثير من الأنواع ليتسارع المختصين في محاولات حماية التنوع البيولوجي للكائنات.

27 محمية طبيعية في مصر 

وتابع: مصريوجد بها  ما يقرب من 27 محمية طبيعية ولدينا تنوع بيولوجي كبير سواء على ساحل المتوسط أو البحر الأحمر، ولدينا كائنات نادرة لا توجد إلا في مصر.

خبير شؤون البيئة تنوع بيولوجي كبير 27 محمية طبيعية 27 محمية طبيعية في مصر الثورة الصناعية

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