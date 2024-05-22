الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل فقدت بوصلتها.. باحثة: الاحتلال مستمر فى ممارساته بالضفة

جريدة الدستور

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القمة العربية التي عقدت في البحرين تمثل أهم الخطوات للدول العربية في إطار دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

 

وأضافت سعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تأكيدات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط على وحشية الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما حدث أمس في مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية، يأتي في نفس سياق دور الجامعة العربية التي تتخذ من القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للعرب.

وأشارت إلى أن اعتداء إسرائيل على مخيم جنين يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية فقدت البوصلة، ومستمرة  في ممارساتها بالضفة خاصة بعد حزمة الإجراءات الجنائية الدولية، موضحة أن الحكومة الإسرائيلية الآن تلاحق عناصر قالت إنها تابعة لحماس داخل مخيم جنين بالضفة الغربية.

 

ونوه بأن هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إسرائيل على مخيم جنين بدعوة وجود فصائل مقاومة فلسطينية داخل المخيم، سواء تابعة إلى حركة حماس أو حركة الجهاد أو لفصائل أخرى.

باحثة الإجراءات الجنائية الدولية الاحتلال القضية الفلسطينية القمة العربية مخيم جنين

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