الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة "إكسترا نيوز": توافد المواطنين على القافلة الطبية للتحالف الوطنى بمستشفى مطروح العام

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

رصدت ميرنا عادل، مراسلة إكسترا نيوز، تنظيم التحالف الوطني قافلة طبية بالمستشفى العام بمطروح، قائلة:" إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يطلق قافلة تضم عددا كبيرا من التخصصات التي يحتاجها أهالي مرسى مطروح".

وأضافت خلال تغطية حية علي الهواء، أن هذه التخصصات تشمل الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء، الولادة والبطني، والعظام، لافتة إلى أن المواطنين توافدوا على مختلف العيادات في تمام الساعة 9:30 صباحا.

التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية بالمستشفى العام 

وأشارت إلى أن هذه التخصصات التي تشملها القافلة تمثل أهم التخصصات التي تلقى إقبالًا من كل سكان المحافظة، مؤكدة أن إدارة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحرص على تقديم هذه القوافل التي تشمل التخصصات التي تلمس احتياجات المواطنين.

مراسلة اكسترا نيوز مطروح القافلة الطبية لتحالف الوطني المواطنين الرمد

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