ناقد رياضى: الروح الرياضية تسود الأجواء قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

قال الكابتن إسلام شكري، المحل الفني بقناة “إكسترا نيوز”، إن الروح الرياضية تسود الأجواء قبل إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين نادي الأهلي ونادي الترجي التونسي، اليوم، على استاد القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن الاستقبال التونسي قوبل بنفس الاستقبال من الجانب المصري وهو أمر مبشر أن نرى نهائي فيه روح رياضية بين الجانبين.

وأضاف شكري، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدرب كولر بذل جهدا كبيرا وعمل بشكل جيد خلال بطولة إفريقيا، وكان لديه هدف واضح وهو الوصول للنهائي والحصول على البطولة، وأعتقد أنه الآن عمل نتيجة جيدة ومرضية بمنع دخول أهداف في شباك نادي الأهلي وكلنها في نفس الوقت نتيجة خادعة.

مباراة الأهلى والترجى اليوم فى دورى أبطال إفريقيا

وأوضح المحلل الفني أن الفريق التونسي ظهر خلال المباراة السابقة أنه راض عن النتيجة، ما يوحي بأنه يتطلع إلى مباراة القاهرة اليوم بخطف هدف كاستكمال لخططه.