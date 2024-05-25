السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد 2014

المشروعات الاقتصادية
المشروعات الاقتصادية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اضطرت للتدخل بقوة في المشروعات الاقتصادية بعد الفترة من 2014 بسبب ضعف القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر شهدت فترات اضطراب سياسي كبير جدا بداية من يناير 2011، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014.

أضاف جاب الله، خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال هذه السنوات لا يمكن أن يأتي أي مستثمر للاستثمار في ظل عدم وجود استقرار، مشيرا إلى أنه في عام 2015، نظمنا مؤتمر اقتصادي عقد في شرم الشيخ، لاقى قبولا واسعا وطلبات للاستثمار.

مصر نظمت المؤتمر الاقتصادي في ظل استمرار العمليات الإرهابية

أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر نظمت هذا المؤتمر الاقتصادي في ظل استمرار العمليات الإرهابية في ذلك الوقت ومحاربة الدولة لها، وبالتالي لجأت الدولة واضطرت أنها تتدخل، ومثال على ذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في البداية كان مستثمر خارجي ولكن في مرحلة التفاوض اتضح أنه يريد الجزء الاكبر من التمويل من البنوك المصرية لذلك نفذتها الدولة.

 

خبير اقتصادي الدولة عام2014 المشروعات الاقتصادية لقطاع الخاص المؤتمر الإقتصادي

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