أستاذ اقتصاد: فتح 93 سوقا جديدة أمام صادرات مصر الزراعية آخر 10 سنوات

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ورئيس شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين، إن هناك اهتمام كبير بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة، ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيرًا إلى أن تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حاليًا بزيادة 93 سوقا جديدة خلال 10 سنواتـ، وهي زيادة كبيرة نسبيًا.

أضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود المستمرة من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصدير 7.5 مليون طن منتجات زراعية خلال 2023.

جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي

أوضح أستاذ الزراعة، أن أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام الإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.