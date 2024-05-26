"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات مباشرة لقصف إسرائيلى كثيف للمناطق الشمالية من غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات ترصد قصفا إسرائيليا كثيفا للمناطق الشمالية من قطاع غزة.

قصف عنيف لشرق محيط خان يونس جنوب القطاع

وأوضحت القناة أن شمال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف على مدار الساعات، خاصة في مخيم جباليا ومحيطه، وهناك قصف عنيف لشرق محيط خان يونس جنوب القطاع، وكذلك أيضًا شرق مدينة رفح، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال

وأشارت إلى أن هناك تحليقا مكثفا لطائرات جيش الاحتلال، وقصفا عنيفا لعدد من المناطق نتج عنها تصاعد أعمدة الدخان، مع الاستمرار في هذه الحرب الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية، بخلاف ما أمرت به قرارات محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح جنوبًا، ومنع الإبادة الجماعية، واتخاذ كافة التدابير للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار والتهدئة في القطاع.