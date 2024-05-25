القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثَّفت من اقتحاماتها مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، شملت قلقيلية ودورا والخليل، كما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي بزاريا وبرقة شمالي نابلس بالضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الشاجنة جنوب مدينة دورا في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيسي، وأطلقت قنابل الصوت باتجاه منازل الفلسطينيين، وفرضت طوقا أمنيا حولها، كما اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية وبلدة جيت شرقي المدينة.