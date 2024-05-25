تفاصيل اكتشاف "الأرض الجديدة".. كوكب متاح للحياة على بعد 40 سنة ضوئية

علّق الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على اكتشاف مجموعة من العلماء في المملكة المتحدة كوكب في حجم كوكب الأرض يقع على بُعد 40 سنة ضوئية.

وقال سويف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الكوكب المكتشف حديثا هو كوكب في مجرة مع كواكب أخرى تدور حول مجموعة من النجوم بنفس الطريقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس في مجرتنا درب التبانة.

الكوكب المكتشف حديثًا لديه خصائص تشبه خصائص الأرض

أضاف وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أن الكوكب المكتشف حديثا لديه خصائص تشبه خصائص الأرض، وبالتالي يتوقع العلماء بأن عليه مقومات الحياة.

ونوه بأن متوسط درجة الحرارة على الكوكب المكتشف حديثا 40 درجة، وهذا أعلى من متوسط درجة الحرارة في كوكب الأرض الذي يبلغ من 15 لـ17 درجة، وهذا يعني أن المياه ستظل في حالتها السائلة، وهناك احتمال بوجود غلاف جوي.