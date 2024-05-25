السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقلبات يومية.. "الأرصاد" تحذر من الانخداع بانخفاض درجات الحرارة

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مؤكدةً أن البلاد تشهد استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، بسبب التأثر بالكتل الشمولية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا البحر المتوسط. 

وأوضحت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأسبوع المنقضي شهد تأثر الطقس في البلاد بالكتل الهوائية الجنوبية، الذي شهد موجة استثنائية من موجات الارتفاع الملحوظة في قيم درجات الحرارة.

الكتل الهوائية الشمالية معتدلة فى درجات حرارتها

وأضافت أن هذه الكتل الهوائية الشمالية معتدلة في درجات حرارتها، كما يتأثر الطقس بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة في داخل جزء من أشعة الشمس، وهذا الأمر يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن اليوم درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، عدا يومي الأحد والإثنين، ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مفسرة ذلك بظهور الكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر على الطقس، موضحة أن متوقع غدًا على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

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