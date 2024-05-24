"الأرصاد" تعلن طقس السبت وأبرز الظواهر المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع، اعتبارًا من السبت 25 مايو وحتى الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

كما أشارت الهيئة في بيان لها بشأن حالة الظواهر الجوية وحالة الطقس خلال تلك الفترة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع مؤقت في درجات الحراراة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد 26 مايو والإثنين 27 مايو، فضلًا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، إلى جانب انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (53) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشورها، إنَّه اعتبارًا من الثلاثاء 28 مايو، تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بتجنب أشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، حيث تكون هذه الفترة الأقوى لأشعة الشمس.

انخفاض في درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس في مصر ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:5) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتبارًا من الثلاثاء 28 مايو 2024، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على كافة أنحاء الجمهورية.