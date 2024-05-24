الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 24 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، بأن يسود الطقس الحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل ليلًا، بينما يكون الطقس على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلًا يكون مائل للحرارة على جنوب البلاد.

txt

حالة الطقس اليوم الجمعة 24- 5-2024 | درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة في اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

  • درجة الحرارة العظمى: 39
  • درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

  • درجة الحرارة العظمى:26
  • درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الشرقية

  • درجة الحرارة العظمى:33
  • درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

  • درجة الحرارة العظمى:42
  • درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

  • درجة الحرارة العظمى: 42
  • درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

  • درجة الحرارة العظمى:44
  • درجة الحرارة الصغرى:28
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4 : 5) درجات، يومي الجمعة والسبت، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة بنحو 13 درجة، إذ تسجل العظمى على القاهرة 34 فيما تهبط خلال ساعات الليل إلى 21 درجة فقط.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة حيث تسود أجواء مائلة للحرارة على مختلف الأنحاء، مع نشاط للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية، انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات كاملة، حيث بلغت العظمى منها 28 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.

حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم الأرصاد تفاصيل الطقس

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلى.. ووفاة شقيق مدحت صالح

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

موعد وقفة عرفات 1445-2024 وأبرز الأدعية المستجابة

آخرهم مي سليم.. نجوم تعرضوا لحوادث سيارات في 2024 (صور)

بعد تصدرها التريند.. هكذا دعم رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم

بعد إصابة شاروخان.. 10 نصائح للوقاية من ضربة الشمس

شديد الحرارة نهارا.. حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

طبيب يكشف.. هل تغير المناخ يضعف جهاز المناعة؟

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية