حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 24 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، بأن يسود الطقس الحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل ليلًا، بينما يكون الطقس على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلًا يكون مائل للحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة في اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة الصغرى:28

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4 : 5) درجات، يومي الجمعة والسبت، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة بنحو 13 درجة، إذ تسجل العظمى على القاهرة 34 فيما تهبط خلال ساعات الليل إلى 21 درجة فقط.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة حيث تسود أجواء مائلة للحرارة على مختلف الأنحاء، مع نشاط للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية، انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات كاملة، حيث بلغت العظمى منها 28 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.