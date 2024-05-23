يبحث المسلمون من كل مكان عن موعد وقفة عرفات 1445-2024 وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك عبر محرك البحث الشهير جوجل، حتى يقوموا بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي مع الأهل والأصدقاء وللتنزه.

موعد وقفة عرفات 1445-2024 وأبرز الأدعية المستجابة

تزامنًا مع عمليات البحث المتكررة، يرصد موقع “الدستور” في تقريره موعد وقفة عرفات 1445-2024 وأبرز الأدعية المستجابه في هذا اليوم العظيم، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد وقفة عرفات 1445-2024

وفق البحوث الفلكية يوافق موعد وقفة عرفات في عام 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024، ولكن يتم تأكيد موعدها بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024.

أدعية مستجابه في وقفة عرفات 2024

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

موعد عيد الاضحى 2024

أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445:

سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024.

ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

سوف يكون يوم الاثنين 17 يونيو لعام 2024.

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو لعام 2024.

رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024:

سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو لعام 2024.