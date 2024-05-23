شديد الحرارة نهارا.. حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة، على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، أما ليلا يكون الطقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري العظمى 39 الصغرى 24

السواحل الشمالية العظمى 26 الصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 42 الصغرى 29

شمال الصعيد العظمى 42 الصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 44 الصغرى 28

حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (٤: ٥ ) درجات، يومي الجمعة والسبت.. لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وقالت، إن حالة الطقس اليوم الخميس 22 مايو 2024، تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الجمعة 24 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 28 مايو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 24 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 28 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ارتفاعا في درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة على مختلف الأنحاء، مع هدوء الرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية، درجات حرارة مرتفعة بلغت العظمى منها 36 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 24 كم/الساعة.