الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الطقس - ارشيفية
الطقس - ارشيفية

يبحث العديد من المواطنين عن  حالة الطقس اليوم في مصر وفي محافظتي القاهرة والإسكندرية وخلال التقرير التالي ترصد “الدستور” تفاصيل كاملة عن حالة الطقس.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه قد تشهد البلاد استمرار الموجة شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة بحسب الأرصاد، إذ تصل درجات الحرارة العظمى غدا على جنوب البلاد نحو 45 درجة مئوية.

وحسبما أعلنت هيئة الارصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد في هذه الأيام سوف تستمر على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن تم تسجيل أعلى قيم دراجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وسجلنا العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية في الظل.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

حسبما أعلنت هيئة الارصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 مايو، حيث سجل اليوم درجة الحرارة 29، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، بينما زادت نسبة الرطوبة عن الايام الماضية لتصل إلى 51%، وسرعة رياح 8 كم/ ساعة، كما  استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومى الأربعاء والخميس، وانخفاض مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4: 5) درجة يومي الجمعة والسبت.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أما عن حالة الطقس فى القاهرة قالت الأرصاد الجوية أنه تستمر الموجة الحارة تستمر يومي الأربعاء والخميس حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

مع وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر اتجاه الرياح شمالية غربية.

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