الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"معالجة مياه الصرف ببحر البقر" تحصد جائزة عبد اللطيف الحمد لأفضل مشروع تنموي بالوطن العربي

مشروع معالجة مياه
مشروع معالجة مياه بحر البقر

أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوز مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، بجائزة عبداللطيف الحمد التي يقدمها الصندوق، لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي، ليصبح ثاني مشروع مصري يحصد  الجائزة بعد محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء في نسخة العام الماضي.

وتُقدَّم الجائزة لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الدول العربية، ممَوَّل جزئيًا أو كليًا من قِبَل مؤسسات مجموعة التنسيق مع إعطاء أولوية للمشاريع المشتركة بين الدول العربية، بهدف إبراز المشاريع التنموية الناجحة التي أدت إلى حل مشاكل قائمة، أو ساهمت في تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتعميمها لتكون ملهمةً للإبداع ولحسن إدارة وكفاءة إنجاز المشاريع، وتعظيم المنافع المتوخَّاة منها.

وتُعد منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، واحدة من أكبر المحطات من نوعها في العالم، المنفذة بشرق بورسعيد، وبتمويل الصندوق الكويتي بقيمة 182 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمواجهة التوسعات العمرانية واحتياجات الوديان وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، والتي تتسع إلى 1،5 مليون نسمة إضافةً إلى حوالي مليون سائح آخر. ويعالج المشروع 5.6 مليار متر مكعب مياه يوميًا من مياه الصرف الزراعي، مما يتيح مياه معاد تدويرها لزراعة أكثر من 400 ألف فدان في سيناء، فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء.

"المشاط": التحديات التي يواجهها الوطن العربي تتطللب استمرار تطوير المؤسسات

وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بفوز مشروع مصري مُمول من الصناديق والمؤسسات العربية بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية، للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد نجاح جهود مصر مع شركاء التنمية من المؤسسات والصناديق العربية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن ذلك يعد امتدادًا لعدد من الجوائز الإقليمية والدولية التي حصلت عليها المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاعات متعددة.

من جانب قال وليد البحر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، إن الصندوق حريص على تعزيز الجهود الجماعية للمؤسسات المالية العربية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تُسهم في تغيير حياة الملايين من المواطنين في الوطن العربي، لافتًا إلى مشروع منظومة بحر البقر يعد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر حيث تم تصميمه بتكنولوجيات متطورة للمساهمة في معالجة حجم مذهل من مياه الصرف لتجنيب البيئة الأضرار، وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وتحويل التربة القاحلة إلى أرض خصبة، والمساهمة في خلق الملايين من فرص العمل لزيادة دخول الأسر، والارتقاء بمستوى المعيشة.

وقام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتكريم مسئولي الصندوق الكويتي الممولة لمشروع منظومة معالجة المياه ببحر البقر، وكذا تكريم مسئولي وزارتي الإسكان والموارد المائية والري، والجهات المنفذة للمشروع شركة أوراسكوم، وكذلك الشركات الاستشارية.

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