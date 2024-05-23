الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الخميس 23 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها لحالة الطقس المؤكدة فيه عن استمرار الموجة شديدة الحرارة التي بدأت منذ أيام وتستمر أيضا اليوم الخميس مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 23 مايو 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الانحاء، مائل للحرارة علي السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، أما ليلا يكون الطقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدًا

وأشارت الأرصاد في بيانها إلى انكسار هذه الموجة يومي الجمعة والسبت لتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من 4 لـ 5 درجات.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

موعد انتهاء موجة الطقس الحارة وانخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 39 24

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 39 22

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 24

شبين الكوم 39 23

طنطا 38 23

دمياط 32 22

بورسعيد 32 24

الاسماعلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

نخل 38 18

كاترين 32 15

الطور 37 25

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الاسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

أبو رماد 40 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30
 

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

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موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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