حالة الطقس اليوم الخميس 23 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها لحالة الطقس المؤكدة فيه عن استمرار الموجة شديدة الحرارة التي بدأت منذ أيام وتستمر أيضا اليوم الخميس مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 23 مايو 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الانحاء، مائل للحرارة علي السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، أما ليلا يكون الطقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وأشارت الأرصاد في بيانها إلى انكسار هذه الموجة يومي الجمعة والسبت لتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من 4 لـ 5 درجات.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 39 24

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 38 22

بنها 38 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 39 22

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 24

شبين الكوم 39 23

طنطا 38 23

دمياط 32 22

بورسعيد 32 24

الاسماعلية 40 21

السويس 39 22

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 41 23

نخل 38 18

كاترين 32 15

الطور 37 25

طابا 35 26

شرم الشيخ 41 28

الاسكندرية 28 21

العلمين 26 20

مطروح 26 19

السلوم 28 20

سيوة 36 20

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 29

سفاجا 42 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 42 28

حلايب 34 28

أبو رماد 40 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30

