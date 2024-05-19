الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

خبير رقمي يكشف لمستخدمي الآيفون سبب استرجاع الصور المحذوفة على الهاتف من جديد

الأيفون
الأيفون

لاحظ مستخدمي هواتف الآيفون استرجاع الصور المحذوفة من هواتفهم في الفترة الأخيرة دون معرفة السبب أو الطريقة.

وبدأ مستخدمي هواتف الآيفون في البحث عن سبب استرجاع الصور دون اللجوء إلى تطبيقات لاسترجاعها، وظن البعض سبب حذف الصور واسترجعها هي ليست إلا عيب في نظام الآيفون نفسه، فما القصة إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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خبير رقمي يكشف لمستخدمي الآيفون سبب استرجاع الصور المحذوفة على الهاتف من جديد

قال الدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتلفزيون وخبير الإعلام الرقمي، إن مستخدمو هواتف الآيفون لاحظو استرجاع بعض الصور التي اختفت من على هاتفهم في الفترة الأخيرة.

ونشر الدكتور فتحي شمس الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، منشورًا يقول من خلاله أن مع بداية وصول التحديث الجديد لأجهزة الأيفون iOS 17.5 حدث أمر غريب لمستخدمي الأيفون، وقال إن مستخدمين كُثر قالوا إن صور تم مسحها منذ سنوات ماضية والآن عادت من جديد في “الجاليري” وهو مكان مخصص لحفظ الصور في التليفون.

وقال مستنكرًا: “تخيل إذا قمت ببيع تليفونك وبعد أن حذفت جميع صورك تقع من جديد في يد مالك التليفون بعد أن قمت ببيعه وهذا أمر مرعب”.

وأكد الدكتور فتحي شمس الدين، على أن ما يحدث يؤكد حقيقة واحدة فقط قائلا: "الحقيقة هي أنه لا يوجد بيانات تتمسح من جهاز ديجيتال مهما كان وسهل جدا إنها ترجع تاني".

وفي نهاية منشوره قدم الدكتور فتحي شمس الدين، نصيحة مهمة جدا لمتابعيه قائلًا: "متصورش أي صورة أو فيديو على موبايل أو أي جهاز ديجيتال ممكن تندم لو طلعت في يوم من الأيام وأجهزتك القديمة متبعهاش يا تحتفظ بيها يا تدمرها بإيدك، وخليك فاكر مفيش أمان في البيئة الرقمية".

الأيفون هواتف الايفون استرجاع الصور المحذوفة الدكتور فتحي شمس الدين أجهزة الآيفون

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