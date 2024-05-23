آخرهم مي سليم.. نجوم تعرضوا لحوادث سيارات في 2024 (صور)

تعرض الكثير من نجوم السينما لـحوادث السيارات المفاجئة في 2024، تتسببت في تعرض بعضهم للمسائلة القانونية واحتجاز البعض بالمستشفى لتلقي العلاج، وكان أخرهم النجمة مي سليم والفنان الكبير عباس أبو الحسن.

وتزامنًا مع انتشار حوادث السيارات المتكررة في الوسط الفني، نرصد أبرز النجوم الذين تعرضوا لـ حوادث السيارات في 2024.

الفنانة مي سليم

كشفت الفنانة دانا حمدان، عن تعرض شقيقتها الفنانة مي سليم، لحادث سير خطير.

وكتبت دانا حمدان، خلال حسابها على "انستجرام": الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري.. هي بخير ودا أهم حاجة بس بجد بعض سواقين الترلات والميكروباصات بيبقو نازلين ينتحروا وما بيهمش أرواح الغير حسبي الله ونعم الوكيل".

ابرز النجوم الذين تعرضوا لـ حوادث السيارات في 2024

الفنانة تيسير فهمي

وكشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها لحادث مروري ونشرت صورة لسياراتها بعد الحادث عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك وعلقت قائلة: قدر الله وما شاء فعل، مؤكدة أنها لم تتعرض لأية إصابات.

ابرز النجوم الذين تعرضوا لحوادث السيارات في 2024

الفنان عباس أبو الحسن

وكانت لحوادث الدهس أيضًا نصيب وجمعت بين الفنان عباس أبو الحسن ونجم المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعد أن تسبب كلا منهما في حادث دهس، حيث تسبب الفنان عباس أبو الحسن في دهس سيدتين بالخطأ بسيارته كما تعرض هو إلى قطع في وتر أكيلس بالقدم اليمنى أثناء محاولته إنقاذهما.

ابرز النجوم الذين تعرضوا لحوادث السيارات في 2024

عصام صاصا

أما نجم المهرجانات عصام صاصا، فقد تسبب في وفاة شاب بحادث على الطريق الدائري، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بعد أن كشف التقرير الطبي له عن تعاطيه للمخدرات أثناء قيادته لسيارته ودهسه للشباب الذي توفي على الفور متأثرا بإصاباته.

ابرز النجوم الذين تعرضوا لحوادث السيارات في 2024

فادي خفاجة

تعرض الفنان فادي خفاجة، لحادث سير أثناء حديثه في فيديو مباشر "لايف" عبر حسابه على منصة "تيك توك".

وكشفت الفنانة منة جلال تفاصيل الحادث الذي تعرض له، موضحة أنه كان يقود سيارته بالتزامن مع "لايف" بدأه على منصة "تيك توك"، ما أدى إلى عدم رؤيته جيدا واصطدامه بالرصيف مما أدى إلى انقلاب السيارة سريعًا.