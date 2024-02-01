متى ينتهي مسلسل دهس المارة.. العقوبة القانونية للمتسببين في حوادث السيارات

شهدت الآونة الأخيرة زيادة انتشار جرائم دهس المارة الناتجة عن التهور في القيادة التي ينتج عنها الإصابة أو الوفاة، ويرجع ذلك إلى إهمال السائقين وعدم الالتزام بقواعد المرور، مما يعرض حياة الأخرين للخطر.

وخلال التقرير التالي ترصد «الدستور» عدد من الجرائم المرتكبة والعقوبة المقررة في القانون، ولماذا شنت الداخلية حملات مكبرة على اللوحات المطموسة.

دهس 3 فتيات بمصر الجديدة وموظفين بالدقي

أخر وقائع حوادث السيارات خلال يناير 2024 كانت بميدان الجامع في مصر الجديدة، بعد دهس ثلاث فتيات وإصابتهن بإصابات شديدة الخطورة، ونقلهن للعناية المركزة بأحد المستشفيات، والقبض على السائق بمحيط الميدان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية ولم يستطع إيقاف السيارة وتفادي المجني عليهن فدهسهن وفر هاربًا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة والقبض عليه.

إصابة موظفين في حادث سير بالدقي

وفي بداية يناير شهدت منطقة الدقي حادث دهس اثنين موظفين، وكانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع التحرير.

وعلى الفور، انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين ان سيارة ملاكي دهست موظفين أمام محطة المترو.

و قامت نيابة الجيزة، بالتحفظ على قائد السيارة الملاكى المتسبب في الحادث.

دهس طفلة من أتوبيس مدرسة في المعادي

وقع حادث أمام إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي، حيث كان هناك طفلة تستقل دراجة في الساعات الأولى من صباح يوم دراسي جديد، بالتزامن مع عبور أتوبيس مدرسة الطريق بشكل عكسي، في أثناء ذهابه إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الأول، ليصطدم بها وشقيقها دون انتباه منه ودهسهما.

وأضافت التحقيقات أن الطفلين أصيبا بإصابات بالغة أدت إلى وفاة الأولى ودخول شقيقها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال المتهم إنه كان يقود الأتوبيس أمام إحدى المدارس، وفي أثناء الدوران، أبصر طفلين على دراجة يسيران في الطريق، وبعد ذلك شعر بارتطام وصوت احتكاك بالأتوبيس، وبالنظر إلى مرآة السيارة، أبصر دراجة نارية ملقاة على الأرض وبجوارها الطفلين، فأكمل اللفة ثم توقف وترحل ليبصر الحادثة ثم قام المارة بمهاتفة الإسعاف.

عقوبة حوادث الطرق

لم يغفل القانون العقوبة المقررة بشأن الجرائم التي تقع بسبب المخالفات المرورية، والقيادة برعونة، فقد نصت المادة 75 في قانون المرور رقم 66 لسنة 73 عقوبة على السائق الذي يخالف السرعة المقررة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

أما في حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.

عقوبة دهس المارة

نصت المادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

وأشارت المادة 238 في فقرتها الثالثة إلى أن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات.

النائب العام يشدد على ضبط المتلاعبين في اللوحات

وخلال أكتوبر الماضي، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما شدد على تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.