إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بشمال سيناء

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي في شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص أثناء سيرهما على طريق «العريش/القنطرة شرق» أمام قرية رمانة بمركز بئر العبد.

تم نقل المصابين عن طريق 3 سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الحادث إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الحادث.