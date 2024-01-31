الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بشمال سيناء

حادث تصادم بشمال
حادث تصادم بشمال سيناء

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي في شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص أثناء سيرهما على طريق «العريش/القنطرة شرق» أمام قرية رمانة بمركز بئر العبد.

تم نقل المصابين عن طريق 3 سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الحادث إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم سيارتين الطريق الدولي الساحلي ف الأجهزة الأمنية شمال سيناء العريش

مواد متعلقة

خلافات مالية وراء قتل شاب بسلاح ناري في أسوان

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين