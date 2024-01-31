الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات مالية وراء قتل شاب بسلاح ناري في أسوان

سلاح ناري
سلاح ناري

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم بأسوان.

تبلغ لقسم شرطة أول أسوان من أحد المستشفيات باستقبالها عاملاً يقيم بدائرة قسم شرطة أسوان مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي إثر إصابته.

بالفحص وسؤال والدته قررت بحدوث مشاجرة بينه وبين عاطل، لخلافات مالية بينهما اعتدى خلالها على نجلها بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة سلاح أبيض أسوان مشاجرة المستشفيات

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